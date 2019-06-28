الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين

اعلن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .

وقال الرافدين في بيان اليوم ان “صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 2800 متقاعد”.

واشار البيان الى “صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها”.