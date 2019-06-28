السلطات في اقليم كوردستان تقبض على عصابة لتزييف تأشيرات الدخول

اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس عن القاء القبض على عصابة لتزييف تأشيرات الدخول “الفيزا” في مدينة اربيل.

وقال مدير ديوان الوزارة سامي جلال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الوزارة، انه “تم القاء القبض على عصابة احتالت على الناس وتقاضت مبالغ مالية منهم تحت مسمى شركة للسفر والسياحة وعلى اساس استحصال تأشيرة الدخول “شنگن”، تأشيرة الدخول الى تركيا”.

واوضح ان هذه العصابة تقاضت من الناس مبالغ تتراوح بين 15 – 20 الف دولار امريكي عن تأشيرة الدخول الـ”شنگن” الواحدة، مشيرا الى ان الاشخاص الذين احتالت عليهم الشركة تم القاء القبض عليهم في المطارات على اعتبار انهم يحملون تأشيرات مزيفة.

وتابع جلال ان التأشيرات التي كانت تزيفها العصابة هي لدولتي المانيا وتركيا، مبينا ان المعلومات المتوفرة لدى وزارة الداخلية ان تلك العصابة كانت تزيف تأشيرات الدخول بالتعاون مع عصابة اخرى في احدى الدول المجاورة.