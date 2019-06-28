السيد عمار الحكيم معزياً تونس: على المجتمع الدولي تطويق الارهاب بكافة اشكاله

حث زعيم تيار الحكمة الوطنية السيد عمار الحكيم، المجتمع الدولي الى تطويق الارهاب بكافة اشكاله.

وقال السيد عمار الحكيم في بيان، ما زالت اليد الاثيمة للارهاب الاسود تفتك بالابرياء حيثما تسنح لها الفرصة فقد تعرضت اليوم العاصمة التونسية لسلسة اعتداءات ارهابية خلفت عددا من الضحايا الابرياء”.

واضاف” نحن اذ نعلن تضامننا مع دولة تونس الشقيقة حكومة وشعبا ونعزي ذوي الضحايا، نحث المجتمع الدولي للعمل على تطويق الارهاب بكافة اشكاله وتجفيف منابع تمويله وشل حركته على وفق منظومة علمية عملية رصينة تشترك بها كل الدول المتضررة من هذه الآفة المدمرة لحاضر ومستقبل الشعوب”.