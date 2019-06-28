السيرة الذاتية لوزير الداخلية الفريق الدكتور ياسين طاهر حسن ياسر الياسري

الاسم : الفريق الدكتور ياسين طاهر حسن ياسر الياسري

تاريخ ومحل الولادة:1958- بغداد- العراق

العنوان الحالي : بغداد /كرادة / محلة 913/زقاق 31/ دار 14/2/15

رقم الهاتف: 0780200022

البريد الالكتروني :ythlyassry@yahoo.com

تاريخ دخولة الشرطة: 8/11/1979 ومستمر في الخدمة من دون انقطاع.

الوضع الحالي: مستشار وزير الداخلية.

عضو الهيئة التدريسية في كلية الشرطة والمعهد العالي للتطوير الامني والاداري خبير غير متفرغ في مجلس وزارة الداخلية العرب /تونس .

باحث ومؤلف: في مجال الاستراتيجة الامنية ومجال القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الخاص (قوانين الجنسية والاقامة)والانساب .

المؤهلات العلمية :

*بكالوريوس علوم امنية وشرطوية /كلية الشرطة العراقية /الدورة (33).

*بكالوريوس قانون / كلية القانون /جامعة بغداد.

*دبلوم في القانون الانساني /المعهد الدولي للقانون الانساني /سان ريمو-ايطاليا

*ماجستير في القانون العام / كلية الحقوق جامعة النهرين .

عنوان رسالة الماجستير (ممارسة مجلس الامن لاختصاصاته الاساسية في ظل النظام الدولي الجديد).

*دكتوراه فلسفة في القانون العام /كلية الحقوق / جامعة النهرين .

عنوان اطروحة الدكتوراه (الطبيعة القانونية لعلاقة مجلس الامن بالمحكمة الجنائية الدولية).

*حاصل على شهادة مشاركة في دورتي التأهيل التربوي (223) واللغة العربية (197) للتدريسيين من مركز التطوير والتعليم المستمر بجامعة بغداد.

*حاصل على شهادة مشاركة في (الباحث العلمي –Google Scholar) و(Research Gate)من مركز التطوير والتعليم المستمر بجامعة بغداد .

مجالات التخصص والمؤهلات الادارية:

*الخبرة المتراكمة والمتواصلة في التعامل مع اعمال وزارة الداخلية، والتواصل والاتصال عالي الكفاءة مع مختلف الرتب والمراتب.

*التطوير الاستراتيجي للمؤسسة الامنية واعادة تأهيلها واعداد فرق العمل عالية الكفاءة، والقدرة على تحديد مشكلات المؤسسة الامنية وايجاد الحلول المناسبة لها .

*الخبرة العالية في تحديد قواعد العمل الوظيفي واجراءات العمل الميداني للعمل الشرطوي .

*القدرة العالية للعمل تحت الضغوط .

*شارك بإعداد عدد من القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة باعمال وزارة الداخلية وقام بمناقشتها في جلسات مجلس الوزراء ومجلس الدولة ولجنة الامن والدفاع في مجلس النواب .

*رئيس لعدد من لجان المناقشة العلمية عضوا ومشرفا لعدد منها

*شارك في الكثير من المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والدولية داخل وخارج العراق .

*شارك في عشرات الدورات التدريبية العلمية والعملية، التخصصية والتطويرية داخل وخارج العراق.

ومنها على سبيل المثال :

1 – شارك في جميع دورات الترقية من رتبة ملازم وحتى رتبة رائد (داخل).

2 – دورة التحصين الامني لضباط الشرطة.

3 – دورة المحاسبة لغير المحاسبين من المدراء .

4 – الدورة التدريبية العسكرية لمدة شهر من مدرسة قتال فق 23.

5 – برنامج ادارة الازمة /المعهد العالي لضباط الامن الداخلي –بغداد.

6 – دورة تطوير اللغة العربية لرؤساء الدوائر الحكومية.

7 – دورة التطوير الامني لمدراء قوى الامن الداخلي /المعهد العالي لضباط الامن الداخلي.

8 – دورة اعداد قيادات وزارة الداخلية /قصر المؤتمرات / سلطة الائتلاف المؤقتة.

9 – دورة معالجة الثغرات والاحتياجات لحماية اللاجئين /UNHCER/عمان.

10 – برنامج ادارة شؤون اللاجئين وقضايا الهجرة و الابعاد / المملكة المتحدة .

11 – المؤتمر الدولي لانعدام الجنسية / المنظمة الدولية للهجرة / بغداد.

12 – ورشة عمل لكبار القادة / معهد الدفاع الامريكي / بغداد.

التدرج الوظيفي والعملي :

تدرج في المناصب الوظيفية بوزارة الداخلية منها المحطات التالية :

مدير الجنسية في محافظة واسط.

مدير الجنسية في محافظة المثنى.

مدير ادارة الافراد (ضباط ومراتب).

معاون المدير العام للشؤون الادارية والمالية.

مدير الجنسية العام اصالة (مرتان).

المشرف على الشركات الامنية الخاصة واجازات السلاح .

استشاري في مكتب الوزير.

محاضر في المعهد العالي للتطوير الامني والاداري وكلية الشرطة .

مستشار وزير الداخلية .

المؤلفات :

1. الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي (5)طبعات (دُرس في كليات القانون ).

2. مركز الاجنبي في القانون العراقي (2) طبعة (دُرس في كليات القانون ).

3. القانون الدولي الخاص-الجنسية و مركز الاجنبي (دُرس في كليات القانون).

4. القانون الدولي الخاص –الجنسية العراقية المقارنة .

5. المبادئ العامة لمركز الاجنبي مع شرح قانون اقامة الاجانب رقم (76) لسنة 2017.

6. مكافحة الارهاب في الاستراتيجية الامريكية (2) طبعة.

7. التاريخ الزاهر لحمولة آل مناف من آل ياسر (3) طبعة .

8. معجم اعلام القانون في العراق /الذين لديهم كتاب قانوني مطبوع .

البحوث و المقالات :

1. ظاهرة تعدد الجنسيات وسبل معالجتها.

2. اجراءات تشغيل العمالة الاجنبية في العراق .

3. جريمة الاضطهاد في ضوء احكام القانون الدولي الجنائي.

4. المقاومة المسلحة في القانون الدولي العام.

5. انتهاء الرابطة الوظيفية بالطريق التأديبي.

6. انعدام الجنسية (الاسباب، المشاكل، الحلول) ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر الدولي لانعدام الجنسية .

7. مجموعة متنوعة من المقالات في الصحف العربية والمحلية .