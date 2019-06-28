العراق يسعى لتصدير النفط عبر ثلاثة خطوط ويستهدف زيادة بمعدل مليوني ب/ي

اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان يوم الخميس عزم بلاده تصدير النفط عبر ثلاثة خطوط متمثلة بالخليج العربي، وميناء العقبة في الاردن، وميناء جيهان التركي، مؤكدا العمل على رفع الانتاج الى مليوني ب/ي من النفط الخام على المعدل الحالي.

وقال الغضبان في مؤتمر عن “مستقبل النفط في العراق” والمنعقد في العاصمة البريطانية لندن ان “العراق بحاجة الى زيادة انتاج من النفط الخام بما معدله مليوني برميل يوميا”.

واضاف انه “يتعين ان يكون للعراق ثلاث خطوط تصدير للنفط عبر الخليج العربي والاردن وتركيا”، مردفا بالقول ان “العراق يسعى الى زيادة تصدير النفط عبر الخليج بمستوى 6 ملايين ب/ي”.

ونوه الغضبان الى انه “لدينا انبوب نفط ناقل في قضاء حديثة وله قدرة تصدير تصل الى مليوني ب/ي”، موضحا انه “حاليا نسعى الى تصدير مليون ب/ي من ذلك الانبوب”.