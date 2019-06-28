الغضبان: اتفقنا مع نيجيرفان بارزاني على ايجاد حل لمسألة تصدير نفط اقليم كوردستان

قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان يوم الخميس ان الحكومة العراقية ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اتفقا على ايجاد حل لمسألة تصدير الاقليم للنفط المستخرج من اراضيه.

وقال الغضبان في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم على هامش حضوره مؤتمر للنفط عن العراق في لندن ان “ما ينتجه اقليم كوردستان من النفط له تأثير فاعل وجيد على مستوى زيادة الانتاج في العراق”، مؤكدا ان “البلاد تسعى الى زيادة الانتاج لما معدله مليوني ب/ي على المستوى الحالي واضافة ما ينتجه الاقليم يساعد في زيادة معدلات الانتاج وفق ما تطلبه منظمة اوبك من العراق”.

واضاف ان “اقليم كوردستان يصدر قرابة 500 الف ب/ي من النفط الخام ولا يصلنا دولار واحد من الايرادات المتحققة منه”، مستدركا القول انه “ومعه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي التقيا رئيس الاقليم خلال زيارة الاخير لبغداد وجرت مناقشات جيدة في اجواء ايجابية وتم التوصل معه لاتفاق على ايجاد حل لمسألة تصدير اقليم كوردستان للنفط”.