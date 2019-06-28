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الغضبان: العراق يريد مع اقليم كوردستان ان يكون له دور فاعل في أوبك

اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان يوم الخميس على التزام بلاده باتفاقات منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبك.

وقال الغضبان في مؤتمر للنفط والطاقة المنعقد في العاصمة البريطانية اليوم، ان العراق ثان اكبر دولة مصدرة للنفط في منظمة اوبك، وهو ملتزم بجميع الاتفاقات المبرمة بين دول الاعضاء بما يخص تخفيض مستوى الانتاج.

واضاف ان ينقص يحصل في الانتاج على مستوى العالم فإن العراق سيمارس دوره بزيادة انتاج النفط.

وتابع الغضبان ان “العراق يريد مع اقليم كوردستان ان يكون له دور فاعل ومؤثر في اوبك ونحن ملتزمون باتفاقات المنظمة”.

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