المرجع الديني الشيخ محمد مهدي الخالصي :حاكم البحرين تخلى عن اقدس المقدسات، ويؤكد انه والكيان والصهيوني إلى زوال

وطالب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد مهدي الخالصي (دام ظله)، خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية المقدسة، بتاريخ 24 شوال 1440هـ الموافق لـ 28 حزيران 2019م، من الجميع ان تكون طاعة الله تعالى هي الأصل في سياستهم واحكامهم، موجهاً رسالةً لحكام الخليج الذين يفتخرون بطاعة ترامب ويتخلون عن طاعة الله تعالى قائلا: بأنكم اتخذتم أعداء الله اولياء لكم، وأولياء الله اعداءٌ لكم، وسيؤدي ذلك إلى هلاككم وبواركم.

وأضاف سماحته (دام ظله) قائلاً: من يركض وراء دول الظلم والطغيان والغطرسة، كأمريكا واسرائيل، هم بائسون وأذلاء حتى في نظر أسيادهم، ومن المؤكد ان اسوء من ذلك في نظر شعوبهم، وان من حق هذه الشعوب الانتفاضة والقضاء عليهم.

وخاطب سماحته (دام ظله) حاكم البحرين ووزير خارجيته الذي يحتفل بأنه سيعترف بالكيان الصهيوني، ويفتتح سفارة له في القدس: انك تخليت عن أقدس المقدسات؛ وهي فلسطين وأرضها الطاهرة، وواليت الكيان الصهيوني المحتل، فإنك إلى زوال كما هم إلى زوال.

وبارك سماحته (دام ظله) خطوات الشعب العراقي العظيم الذي وقف بوجه قُمة الندامة في المنامة، ومؤتمر الحقارة والخيانة، وقدّر سماحته (دام ظله) للحكومة عدم حضورها لهذا المؤتمر الخياني، مؤكداً إننا بحاجة إلى مزيد من هذه المواقف حتى تلتقي ارادتها مع ارادة الشعب.

واعتبر سماحته (دام ظله) ما جرى ليلة أمس عند سفارة البحرين في بغداد، تعبيراً عن ارادة الشعب العراقي بما ينسجم مع مطالبها المشروعة الرافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني.

وأوضح سماحته (دام ظله) ان موقف العراق يتجلى بعدم الحضور الحكومة ومشاركتها في هذ المؤتمر الخياني، إلى موقف ابناء الشعب العراقي الذي خرج ليلة الامس معبراً عن رفضه لمشاريع التطبيع مع العدو الصهيوني، وبيع القضية الفلسطينية.

ودعا سماحته (دام ظله) الجهات الأمنية إلى التعامل بحكمة وحذر ويقظة للتفريق بين من يريد التعبير عن رأيه بطرق حضارية سلمية وبين من يريد الاندساس في صفوفهم محاولاً تشويه صورة المتظاهرين وهم يعبرون عن موقفهم وارادتهم، وهذا من حق كل انسان.

وختم سماحته (دام ظله) مطالباً بتحديد جدول زمني لإخراج جميع القوات الاجنبية من العراق، لأن سيادة العراق وحرية قراره، لن تتحققا مع وجود القوات الأجنبية.