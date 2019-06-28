النزاهة تضبط متهماً بترويج عملةٍ مُزيَّـفةٍ بالجرم المشهود في ديالى

كشفت هيأة النزاهة عن تنفيذ فريق عملٍ من مكتب تحقيق ديالى عمليَّة ضبطٍ لمُتهمٍ بترويج عملةٍ مُزيَّفةٍ في المحافظة، مُبيِّنةً أنَّ العملية تمَّت بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنيِّ في ديالى.

دائرة التحقيقات في الهيأة أكَّدت في بيان في عرضها لتفاصيل عمليَّة الضبط، أنَّ “فريق المكتب قام برصد ومتابعة المُتَّهم لحظة دخوله المُحافظة وضبطه بالجرم المشهود في أطراف مركز مدينة بعقوبة”، مُوضحةً أنه “تمَّ ضبط كميَّةٍ من العملة المُزوَّرة المحليَّة والأجنبيَّة التي كانت بحوزة المُتَّهم داخل عجلته، في العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ”.

وأضافت إنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعملة المُزوَّرة المضبوطة، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه استناداً لأحكام المادَّة {281} من قانون العقوبات”.