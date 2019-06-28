الهولندي فان دن بيرغ إلى ليفربول

عاقد ليفربول بطل أوروبا مع الهولندي الشاب سيب فان دن بيرغ من نادي زفوله الهولندي كما أعلن النادي الإنجليزي أمس.

ولم يكشف النادي عن مدة العقد لكنه وصفه بـ «طويل الأمد» في حين بلغت قيمة الانتقال 3.1 ملايين جنيه استرليني (1.45مليون يورو).