Posted on by

الى وزير الكهرباء العراقي ؟…

!انقطاع التيار الكهربائي عن بيت واحد فقط ولمدة أقل من يوم واحد فقط في الامارات !
انقطاع التيار الكهربائي عن بيت واحد فقط ولمدة أقل من يوم واحد فقط في الامارات …
عراقي مقيم بالامارات انقطعت الكهرباء عن بيته ؟! خابرشركة الكهرباء وحسب الفيديو يمكن الصبح في رمضان .. جابوله مولده (وانكلبت الدنيا) سالهم ليش اشكد راح يطول انقطاع الكهرباء (سنة) ؟! قالوا له الى الفطور بالليل اليوم ترجع الكهرباء ؟! هههههههه  سرمد عقراوي

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close