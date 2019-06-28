الى وزير الكهرباء العراقي ؟…

!انقطاع التيار الكهربائي عن بيت واحد فقط ولمدة أقل من يوم واحد فقط في الامارات !

انقطاع التيار الكهربائي عن بيت واحد فقط ولمدة أقل من يوم واحد فقط في الامارات …

عراقي مقيم بالامارات انقطعت الكهرباء عن بيته ؟! خابرشركة الكهرباء وحسب الفيديو يمكن الصبح في رمضان .. جابوله مولده (وانكلبت الدنيا) سالهم ليش اشكد راح يطول انقطاع الكهرباء (سنة) ؟! قالوا له الى الفطور بالليل اليوم ترجع الكهرباء ؟! هههههههه سرمد عقراوي