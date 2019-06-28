اليمن : قوات اللواء الأول مقاومة تحقق تقدم ميداني شمال الضالع وتكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة بالأروح والعتاد

الضالع – خاص

شنت وحدات عسكرية تابعة للواء الأول مقاومة شمال الضالع بقيادة القائد وليد سيف سكرة عدة عمليات نوعية استهدفت تجمعات ومواقع مليشيات الحوثي الإيرانية في كلً من (حبيل الضبة ، ومنطقة الريبي ، ومنطقة باجة ، وحبيل المعشار، وشعب الذيب، وبيت النجار ، ومنطقة عويش ، ورأس الدرماء) واسفرت العمليات النوعية عن تدمير طقم تابع لمليشيات الحوثية وقتل كل من كان على متن الطقم بالإضافة إلى قتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات الحوثية في بقية المحاور الذي استهدفتها قوات اللواء الأول مقاومة.

وقال مصدر ميداني في اللواء الاول مقاومة: ان الهجوم بدأ فجر اليوم الخميس حيث تمكنت قوات اللواء الاول مقاومة من التقدم بشكل كبير في المناطق الشمالية غرب قعطبة وشرق الفاخر ومناطق واقعة شمال وغرب منطقة حجر .

وأكد المصدر” ان وحدات اللواء الأول مقاومة حققت تقدم بشكل كبير بعد تنفيذ عمليات نوعية ناجحة استهدفت مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي الإيرانية اسفرت عن قتل العشرات من عناصر مرتزقة المليشيات الحوثية وتطهير المناطق المذكورة التي كانت تحت سيطرة المليشيات .

واشار المصدر” ان العمليات النوعية كانت بين عمليات قصف بمدافع “الهاون عيار 120” واستخدمت الأسلحة المتوسط وسلاح “الدشكا” وكذا عمليات قنص نوعية استهدفت مواقع تمركز المليشيات الحوثية .

كما قصفت راجمة الصواريخ ” كاتوشا” التابعة لقوات اللواء الأول مقاومة تجمعات مليشيات الحوثي بمنطقة باجة أصابت الأهداف بنجاح وأدت على أثرها سقوط العشرات من مليشيات الحوثي بين قتيل وجريح فيما لاذت بقية عناصر المليشيات بالفرار تاركه خلفها جثث قتلاها الزنابيل مرمية على الأرض بالإضافة إلى اغتنام قوات اللواء عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة .