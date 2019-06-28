امن كوردستان يطيح بعصابة الدولارات المزورة

اعلن اعلام مديرية شرطة رابرين بمحافظة السليمانية باقليم كوردستان، الخميس، عن تمكن مركز مكافحة الاجرام في بشدر من اعتقال عصابة مؤلفة من 4 اشخاص تقوم بالمتاجرة بالعملة الاجنبية المزورة.

وجاء في ييان للمديرية ان بعد الحصول على المعلومات الدقيقة بانه تتم المتاجرة بالعملة الاجنبية المزورة في اسواق قلعة دزة قامت قوات مركز شرطة مكافحة الجرام في بشدر باجراء التحقيقات، لافتا الى انه تم بعد ذلك القاء القبض على عصابة مؤلفة من اربعة افراد معها 3400 دولار مزورة كانوا يرومون صرفها في الاسواق.

واضاف البيان انه بعد التحقيقات معهم اقروا بانهم قاموا بصرف 500 دولار في السوق، مشيرا الى انه تمت مصادرة 2900 دولار اخرى في منزل احد افراد العصابة من قبل مكز شرطة مكافحة اجرام بشدر.

وتابع انه تمت مصادرة 100 دولار اخرى كانت العصابة قد صرفتها سابقا في السوق.

ونوه البيان الى ان افراد العصابة محتجزون بامر القاضي وفقا للمادة 281 من قانون العقوبات العراقي، مشيرا الى انه تم فتح ملف تحقيق بالقضية وان التحقيقات مع افراد العصابة مستمرة.

ولم يشر البيان هوية افراد العصابة ولا عن مصدر هذه الاموال المزورة.