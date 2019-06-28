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انفجار في كركوك يسفر عن مصرع شقيقين

انفجار في كركوك يسفر عن مصرع شقيقين
لقي شقيقان مصرعهما اليوم الجمعة، في انفجار بمحافظة كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان.

ووفق المعلومات الواردة، فقد انفحرت عبوة ناسفة في قرية أم الطيب التابعة لقضاء الحويجة بمحافظة كركوك، ما أسفر عن مقتل شقيقين (٣٦ سنة – ١٨ سنة)، وإصابة شقيقهم الآخر بجروح بليغة.

يأتي هذا بعد ساعات من تفجير استهدف حافلة وسط مدينة كركوك، مساء الخميس، ما أسفر عن مصرع إمرأة وإصابة ١١ شخصا بجروح.

وتدهورت الأوضاع الأمنية في كركوك وباقي المناطق (المتنازع عليها) بشكل كبير بعد أحداث ١٦ أكتوبر ٢٠١٧ وسيطرة ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية الأخرى على هذه المناطق في أعقاب هجوم غير مبرر بعد استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كوردستان.

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