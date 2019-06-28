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برشلونة يطلب مبلغاً خيالياً للتخلي عن ديمبلي

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن المقابل الذي يريده برشلونة، للتخلي عن خدمات نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي.
ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن “برشلونة قرر الرهان على ديمبلي منذ عامين ولا يزال يفضل استمراره مع الفريق، رغم بعض المواقف غير الاحترافية التي تورط بها وإصاباته المتكررة”.
وأبلغت الصحيفة موسى سيسوكو، وكيل ديمبلي، بأن أي نادٍ يريد الحصول على خدمات اللاعب، عليه أن يدفع 400 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي.
وأوضحت أن “الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، يعرف أن ديمبلي في حاجة إلى النضج، فهو قد يتألق في مباراة ما، وفي اليوم التالي تجده يمرر الكرة للمنافس.
وسبق أن قالت تقارير صحفية إن باريس سان جيرمان وليفربول يرغبان في الحصول على خدمات ديمبلي هذا الصيف.انتهى
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