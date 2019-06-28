Posted on by

برلمان كوردستان يحدد موعدا لجلسة التصويت على حكومة مسرور بارزاني

دعت هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان يوم الخميس اعضاء البرلمان الى حضور الجلسة الاعتيادية والتي تقرر عقدها يوم 30 من شهر حزيران الجاري.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم انه بحسب احكام المادة الفقرة 3 من المادة 18 من المنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، تقرر دعوة جميع الاعضاء الى حضور الجلسة الاعتيادية رقم 9 للسنة الاولى من الدورة الانتخابية الخامسة لبرلمان كوردستان ـ العراق.

ونوه البيان الى ان الجلسة سيتم عقدها في تمام الساعة الـ 11 من صباح يوم الاحد 30 حزيران 2019.

من جهته افاد مصدر برلماني مطلع ان البرلمان سيصوت على التشكيلة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان في حال تم تقديمها من قبل رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني.

واضاف ان البرلمان سيمدد فصله التشريعي اذا لم يتمكن بارزاني من تقديم التشكيلة، وسيحدد موعدا لعقد جلسة اخرى.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close