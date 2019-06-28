بغداد تتأسف عن اقتحام سفارة البحرين وتعتقل 54 متسبباً

أكد وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية اعتقلت 54 شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية في منطقة المنصور في بغداد.

وقال الياسري إنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء”، مشيراً إلى أن “أمن السفارات والبعثات خط أحمر، ولن نسمح بالتجاوز عليها تحت أي ظرف”.

وتابع أنه “أوعز بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر قوة الحماية للسفارة”.

في غضون ذلك، أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الجمعة بيانا بشأن أحداث السفارة البحرينية في بغداد، أعرب فيه عن أسف حكومته عن قيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين.

وجاء في البيان أن “الحكومة تعرب عن أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم أمس، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية”، وفقا لموقع السومرية نيوز.

وأضاف البيان أن “الأجهزة الأمنية كافة اتخذت الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة، وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء” .

وتابع أن “الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الأعمال”، مشيرا إلى أن “الحكومة ترفض بشكل مطلق أي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها”.