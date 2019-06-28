تفجيران في كركوك يوقعان قتلى وجرحى

وقع تفجيران مساء اليوم الخميس في مدينة كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، ما أوقع قتلى وجرحى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان : «عمل ارهابي بانفجار عبوتين ناسفتين بشكل منفصل داخل عجلتين نوع (كوستر) في منطقة رأس الجسر/ والآخرى في منطقة ساحة الاحتفالات بمحافظة كركوك، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة ١٠ آخرين».

فيما أشارت مصادر متقاطعة من المدينة إلى أن أعداد الضحايا أعلى من المذكور، لافتة إلى احتمال ارتفاع أعداد الوفيات بسبب كثرة الجرحى.

وتدهورت الأوضاع الأمنية بشكل كبير في كركوك بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 وانسحاب البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية من المدينة إثر هجوم عسكري غير مبرر من جانب القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي عقب استفتاء الاستقلال في إقليم كوردستان.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكا، أعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة داعش، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزّعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًّا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة «حرب العصابات» التي كان يتبعها قبل 2014.