Posted on by

حرية الاعلام وحمايته الخطوة الأولى للقضاء على الفساد والفاسدين

المعركة مع الفساد والفاسدين في العراق ليست معركة سهلة بل انها معركة صعبة وقاسية تتطلب وحدة كل الشرفاء الصادقين ووضع خطة دقيقة واحدة والتحرك بقوة لتطبيق وتنفيذ بنود هذه الخطة بروح صادقة مخلصة لا تعرف الغش ولا المصالح والمنافع الذاتية والانطلاق من مصلحة ومنفعة العراق والعراقيين ويجب ان يكون الجميع بعيون مفتوحة وقلوب صافية وعقول واعية حذرة من ألاعيب الفاسدين اللصوص واضاليلهم وخدعهم فهم محترفون مبدعون فنانون في الغش والخداع والتضليل والقدرة على التلوين والتزويق لنشر فسادهم وسرقة ثروة العراقيين بطرق وأسليب مختلفة

فالفساد رحم كل السلبيات والموبقات والمفاسد والجرائم والخيانة والعمالة وكل انواع الارهاب وكل اسباب الفتن والصراعات الطائفية والعنصرية والدينية والعشائرية والمناطقية وحتى العائلية وكل الانحرافات الاجتماعية والخلقية في المجتمع

والخطوة الأولى في معركتنا مع الفساد والفاسدين وكشفهم وتعريتهم والقضاء عليهم هي حرية الصحفيين وتشجيعهم وحمايتهم لانهم النور الذي يبدد ظلام الفاسدين ويكشف عوراتهم ويوضح حقيقتهم امام الناس جميعا

لهذا على الجهات المخلصة وعلى رأسها الحكومة اذا كانت فعلا ترغب وتريد القضاء على الفساد والفاسدين وجادة في تحقيق ذلك ان تقترب من الصحفين الاحرار وتجتمع معهم وبشكل دوري وتطلق يدهم في كشف الفساد والفاسدين وتحميهم من الفاسدين وتدافع عنهم بقوة فالفاسدون بالعراق ليسوا مجرد افراد هنا وهناك بل انهم عصابات قوية ولها قدرة ونفوذ يفوق قدرة ونفوذ الحكومة حتى انهم يأخذون دور الحكومة لان الحكومة مخترقة من قبل العناصر الفاسدة ويمكنهم تغطية فسادهم وانقاذ انفسهم بل يمكنهم اتهام الصالحين وتبرئة الفاسدين

لهذا على الحكومة ان تميز بين الصحفي الحر وبين الصحفي العبد حتى تصبح الامور واضحة ولا يختلط الحابل بالنابل ومن جهة ثانية يمكنها ان تحمي الصحفي الحر وتدافع عنه بكل مكان وبكل الاوقات فالطبقة الفاسدة لها القدرة على تجميل وجه العبد الحقير وتشويه وجه الحر العزيز كما على الحكومة ان تصدر عقوبات صارمة وشديدة اخفها الاعدام ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة وبدون اي تردد اي خوف اي مجاملة مهما كانت منزلة ومكانة الفاسد

فالتهديدات التي توجه من قبل الفاسد لأي صحفي لانه تحدى الفساد والفاسدين وكشف بعض ألاعيبهم وخدعهم هي تهديدات موجهة لكل عراقي شريف لكل عضو في الحكومة شريف وهذا دليل على ان الفساد هو السائد وهو صاحب القوة لهذا على الشرفاء من ابناء الشعب ان يتوحدوا لمواجهة الفساد والفاسدين في كل مكان وفي كل المجالات من القمة الى القاعدة

المعروف ان العناصر الفاسدة في العراق يشكلون عصابة واحدة تملك من القوة والنفوذ يمكنهم القضاء على اي فرد اي مجموعة صغيرة لهذا على العراقيين الشرفاء ان يتوحدوا ضد الفساد والفاسدين بشكل جماعي ويقفوا موقف واحد ضد الفساد والفاسدين لا يعرف اللين ولا المهادنة ولا الخوف ولا المجاملة وعلى الحكومة ان يكون لها موقف حازم وصارم

نعم الصحفي الاعلامي الحر المخلص مهمته كشف بعض النقاط بعض الحالات الفاسدة ربما غير دقيقة لا يملك اي ادلة واضحة هنا يأتي دور الحكومة دور الاجهزة الامنية المسئولة عليها ان لا تتجاهل هذه النقاط هذه الحالات بل عليها ان تدرسها بدقة وتنزل الى اعماقها من كل الجهات ربما تكشف الكثير من الاسرار والسلبيات والمفاسد وتذبحها في مهدها وعلى الحكومة ان تكرم امثال هؤلاء الصحفين وتحترمهم لانهم معرضين للقتل على يد الفاسدين فالفاسد يرى في الصحفي الحر العدو الاول والاخير فهو الذي يبدأ بكشفه وفضحه لهذا لا يخشى حكومة ولا جيش ولا شرطة ولا حتى قانون بل يخشى الاعلامي الحر

لهذا يجب ان يكون هناك قضاء نشط وفعال لا يعرف الخوف ولا المجاملة مهما كان وهذا يتطلب من القضاء ان يدرس ويحقق اي سلبية مفسدة يسمعها يشاهدها في وسائل الاعلام المختلفة واي معلومة يتحدث بها اي مواطن والاخذ وعدم اهمالها وتكريم المواطن العادي والاعلامي وحمايته والدفاع عنه وبشكل علني الذين يكشفون اي سلبية او مفسدة مهما كانت وفي اي مجال وتشجيعهم واعتبار هذه الافعال دليل على وطنية الانسان وانسانيته وصدقه واخلاصه للوطن والشعب

وهكذا يمكننا صنع وخلق اعلامي شجاع حر محب للحياة والانسان وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي تسهل للحكومة كشف الفساد والفاسدين والقضاء عليهم لان المواطن الاعلامي الخائف العبد لا قدرة له على كشف الفساد والفاسدين بل بصبح وسيلة لنشر الفساد والتغطية على الفساد والفاسدين وأداة تضليل وخداع للشعب

مهدي المولى

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close