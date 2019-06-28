خبير اقتصادي يحذر من جهات خارجية تقف خلف دعوات مقاطعة شراء البيض

حذر الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، الخميس، من جهات خارجية قد تقف خلف دعوات مقاطعة شراء البيض المحلي وتصعيد الموقف لتضررها من وقف استيراد البيض من الدول الأخرى، فيما أشار إلى أن أسعار البيض تحتاج لوقت قليل لتعود إلى سعرها القديم بعدما تبدأ حقول دواجن البيض بالتنافس فيما بينها، حيث أن التنافس يخفض الأسعار دوماً.

وقال أنطوان إن «هناك احتمالية لأن تكون جهات خارجية تقف خلف دعوات مقاطعة شراء البيض المحلي وتصعيد الموقف لتضررها من وقف استيراد البيض من الدول الأخرى»، مشدداً بأن «الجميع مطالب بدعم المنتج الوطني لكي يتطور الاقتصاد العراقي وبالتالي فإن الفائدة تعود على الجميع خصوصاً عندما ترتفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار».

باسم جميل انطوان

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن «أسعار البيض تحتاج لوقت قليل لتعود إلى سعرها القديم بعدما تبدأ حقول دواجن البيض بالتنافس فيما بينها حيث أن التنافس يخفض الأسعار دوماً».

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أسباب ارتفاع أسعار بيض المائدة في الآونة الأخيرة داخل الأسواق المحلية، لافتة إلى أن «سبب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق المحلية يعود لجشع التجار، بعد قيامهم برفع أسعار البيض، إثر صدور قرار بمنع استيراده والاكتفاء بالإنتاج المحلي.