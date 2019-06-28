دمشق ترد على القصف التركي في إدلب

أعلن التلفزيون السوري، اليوم الجمعة، أن وحدات من الجيش ردت على مصدر قذائف القوات التركية التي استهدفت مواقع تابعة للجيش في شمال البلاد.

وقال التلفزيون السوري، إن أكثر من 18 قذيفة صاروخية مصدرها القوات التركية في شير مغاور وريف إدلب الجنوبي استهدفت قرى الكحريم وقبر فضة وأطراف بلدة الحويز في الغاب في ريف حماة الشمالي، وأن قوات الجيش ردت على مصدرها.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت اليوم، عن قصف مواقع تابعة للجيش السوري، رداً على استهداف طال نقطة مراقبة تركية في إدلب.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت الخميس عن مقتل أحد العسكريين الأتراك وإصابة 3 آخرين بهجوم على نقطة مراقبة لتركيا في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا، متهمة السلطات السورية بالوقوف وراء الحادث.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن القوات السورية المتمركزة قرب منطقة خفض التصعيد استهدفت نقطة المراقبة العاشرة الواقعة في الزاوية بريف إدلب الجنوبي بقذائف المدفعية، معتبرة هذا الهجوم متعمداً.

وأفادت الدفاع التركية بأنه وعلى خلفية هذا التطور، «تم استدعاء الملحق العسكري الروسي في أنقرة إلى رئاسة الأركان العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع روسيا بشأن هذا الحادث»، كما تعهدت وزارة الدفاع التركية بالرد على هذا الهجوم «بأقسى صورة ممكنة».