شركات عالمية تقودها طاقات عراقية

الصحفي باقر مهدي

في كثير من بلدان العالم المتقدم نجد التطورات الهائلة والعظيمة، ونجد التقدم العلمي والتكنولوجي، والهندسي، والطبي، وحتى على المستوى القيادي السياسي والاقتصادي في هذه البلدان هناك أيادي عربية، وطاقات عملاقة يمكن التباهي بها لما لها من امكانية عالمية وطاقة عقلية هائلة لا حدود لها،

فعلى جميع الأصعدة والنواحي لابد لنا من التفاخر بالاشخاص الذين ينتمون لهويتنا الوطنية، وننحاز للعرق الأصيل الذي انجب هكذا طاقات لا حدود لها في المجال الابداعي،

حتى بدأنا نستمع في ما يتناقل حول الشخصيات العالمية في مجالات العلوم المختلفة،

اما ما ننوي التحدث في صدده فهو الشركات العالمية للبرمجيات، فقد وجدنا اني الرجل الثاني في شركة مايكرو سوفت العالمية، التي تعود لمالكها الأمريكي رجل الاعمال المعروف بيل غيتس، “هو البروفسور العراقي الدكتور محارب السهيري”، مدير العلاقات العامة للشركة العالمية وكبير المهندسين فيها ، الذي صنع المستحيل ليصل الى ما هو عليه، السهيري هو رجل اعمال عراقي معروف، دخل لعالم البرمجيات في التسعينات من القرن الحالي، وبعد الخوض في مجال البرمجيات والاستمرار لأكثر من ثلاثون عاماً من العمل الدءوب والمتواصل، قرر السهيري بأن يقوم بإنشاء شركة تعد من اهم الشركات العالمية في مجال البرمجة وقواعد البيانات، هي الشركة UNCS العالمية للأمن السبراني، الشركة التي أسسها البروفسور العراقي السهيري هي شركة تسعى لبرمجة جميع أنواع المواقع وتعمل لخدمة المؤسسات الإدارية والشركات من اجل الارتقاء بالمواقع الموجودة حالياً.

وأخيرا بعد ما ذكرناه انفاً فمن حقنا التفاخر كعرب بشكل عام والتفاخر كعراقيين بشكل خاص بوجود هكذا شخصية عالمية ترفع الرؤوس إلى اعلى القمم بإبداعها وبالطاقة العلمية التي لديها

(الصورة تجمع الصحفي العراقي باقر مهدي مع البروفسور العراقي الردكتور محارب السهيري)