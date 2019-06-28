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طيار مشتبه به بقضية وفاة سالا

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ذكرت صحيفة تايمز البريطانية، أمس، أن الرجل الذي ألقت الشرطة البريطانية القبض عليه بتهمة القتل غير العمد، وأفرجت عنه لاحقاً، على خلفية وفاة المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، إثر تحطم طائرته فوق مياه بحر المانش، هو الطيار ديفيد هندرسون، الذي أشرف على تنظيم رحلة لاعب نانت الفرنسي السابق إلى ويلز. وقضى المهاجم الأرجنتيني (28 عاماً)، إثر تحطم طائرة كان على متنها والطيار ديفيد إيبوتسون في 21 يناير في بحر المانش،

وقضى المهاجم الأرجنتيني (28 عاماً)، إثر تحطم طائرة كان على متنها والطيار ديفيد إيبوتسون في 21 يناير في بحر المانش، وهي في طريقها من مدينة نانت الفرنسية، حيث كان يدافع عن ألوان فريقها، إلى العاصمة الويلزية، التي انتقل إلى فريقها كارديف سيتي.

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