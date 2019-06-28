قتلى من عائلة واحدة واصابات بقصف تركي على عجلتين بكوردستان

قتل ثلاثة اشخاص من عائلة واحدة ووقع جرحى بقصف لمقاتلات تركية داخل اقليم كوردستان.

وذكرت مصادر امنية، ان مقاتلات تركية شنت قصفا على عجلتين قرب جبال قنديل، مما ادى لمقتل لثلاثة اشخاص ابن وام وطفلهما، واصابة 5 اشخاص اخرين، فضلا عن احتراق العجلتين.

وكثفت تركيا من عملياتها العسكرية مؤخرا على مواقع تقول انها تابعة لحزب العمال الكوردستاني، الذي يتخذ من جبال قنديل داخل اراضي اقليم كوردستان مواقع له.