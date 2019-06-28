كتلة الحكيم: عدم التصويت على مرشحة التربية التابعة للخنجر رسالة لحكومة عبد المهدي

عد النائب عن كتلة “تيار الحكمة” حسن فدعم يوم الخميس عدم منح مجلس النواب الثقة للمرشحة لمنصب وزير التربية رسالة الى الحكومة العراقية تؤكد على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة.

وقال النائب فدعم في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان عدم تصويت الكتل السياسية على مرشحة وزارة التربية لانها تابعة لكتلة خميس الخنجر وهي رسالة الى الحكومة من البرلمان للابتعاد عن المحاصصة السياسية”.

واضاف انه “لا يمكن تمرير اي مرشحة محسوبة على جهة سياسية”، داعيا “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى الالتزام بتوجيهات المرجعية وصوت الشعب ونبذ المحاصصة وترشيح شخصيات مستقلة تكنوقراط وطنية وغير مسحوبة على جهة سياسية”.

وصوت مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم على عدم منح ثقته لزاهدة عبدالله محمد وزيراً للتربية.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أرسل الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اسماء ستة مرشحين لمناصب الدرجات الخاصة، اضافة الى مرشحة وزارة التربية لغرض التصويت عليهم في جلسة مجلس النواب.