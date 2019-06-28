كوردستان والامارات تؤكدان على تعزيز علاقاتهما

في اتصال هاتفي مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس، قدم محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد امارة ابوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للامارات العربية المتحدة، تهانيه لبارزاني بمناسبة تسنمهم المنصب آملا لهم النجاح والتوفيق.

من جانبه قدم رئيس اقليم كوردستان شكره لمحمد بن زايد آل نهيان، مؤكدا على تثمين اقليم كوردستان للدعم والتعاون الذي تقدمه الامارات العربية‌ المتحدة، وبالاخص للنازحين العراقيين الى اقليم كوردستان، كما والقى الضوء على دور وانشطة هيئة الهلال الاحمر في دولة الامارات ومؤسسة خليفة للأعمال الانسانية، مقدما شكره لتعاونهما ومساعداتهما.

واكد الجانبان على تعزيز العلاقات بين الامارات العربية‌ المتحدة واقليم كوردستان وتطوير التنسيق والتعاون بين الجانبين.