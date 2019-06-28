لجنة نيابية: انتزاع اعترافات من معتقلين بالتعذيب

اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الخميس، انتزاع اعترافات من معتقلين محكومين بالاعدام، من خلال التعذيب.

وقالت عضو اللجنة وحدة الجميلي في مؤتمر صحفي ان “المعتقلين في سجون وزارة العدل وسجون وزارتي الدفاع والداخلية وسجون جهاز مكافحة الارهاب وجهاز المخابرات وسجون الحشد الشعبي وسجون الامن الوطني، ممن ادينوا باعترافات، انتزعت نتيجة ممارسات لا انسانية ولا اخلاقية تحت التعذيب داخل اقسام التحقيق في الشرطة، وادينوا بجرائم تصل عقوبتها الى الاعدام او السجن المؤبد 15 -20 سنة “.

واضافت “نحن على دراية تامة وكل الجهات السياسية والمنظمات الدولية والمدنية ان هناك من ادين باحكام الاعدام والسجن المؤبد وموجود حاليا في سجون وزارة العدل وبعض سجون تلك الوزارات والجهات، هؤلاء اغلبهم ابرياء يصل عددهم الى 80% من هؤلاء هم ابرياء”، مبينة ان “براءتهم تعود نتيجة الممارسات اللاانسانية واللااخلاقية اضطرتهم للاعتراف في التحقيق”.

وطالبت الجميلي “تعديل المادة تاسعا من قانون العفو العام وذلك باعادة التحقيق والمحاكمة قضائيا لانصاف هؤلاء الضحايا”، مؤكدة “الالتزام بتنفيذ عقوبة الاعدام بحق المجرم المدان والفاعل الحقيقي المشهود بارتكابه الجرم امام القضاء” .