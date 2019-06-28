ليال عبود و دورة الاركان في الجيش

المناسبة لم تكن عادية مع تخرج دورة الاركان الـ 33 في الجيش اللبناني خصوصاً بعد ان لمع صوت النجمة اللبنانية ليال عبود في السهرة التي اقيمت في نادي الضباط – اليرزة للاحتفال بالمتخرجين بحضور رئيس الاركان في القوات المسلحة المصرية و عدد من الضباط العرب, حيث تناغمت الموسيقى مع حب المؤسسة العسكرية و كانت فسحة حقيقية للفن الجميل وسط قادة يسهرون على أمن الوطن .

ليال شكرت ثقة المؤسسة العسكرية بها لاختيارها لاحياء السهرة و اشارت في كلمة مختصرة الى ان الصوت مرقطاً بحب الوطن و الجيش و تمنت كل التوفيق للضباط المتخرجين في مهامهم في الحفاظ على الارض و الكرامة و الانسان .

عبود غنت مجموعة من أجمل الاغنيات الخاصة واضافت لمستها الى السهرة التي كانت استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى قبل ان يتم تكريمها بدرع كعربون شكر و إمتنان للوفاء الذي تحمله في قلبها للمؤسسة العسكرية اللبنانية .