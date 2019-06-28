مجلس كربلاء يصوت على نصيف جاسم محافظاً لكربلاء

صوت مجلس محافظة كربلاء على اختيار نصيف جاسم الخطابي محافظا لكربلاء المقدسة.

وقال مدير إعلام مجلس المحافظة علي الجراح ان “مجلس محافظة كربلاء صوت اليوم على اختيار نصيف جاسم الخطابي محافظا لكربلاء بعد ان حصل على صوت 22 عضواً”.

وكان مجلس محافظة كربلاء قد صوت، (الخميس الـ23 من أيار الماضي)، على إقالة المحافظ عقيل الطريحي، بسبب ملفات فساد مالية وإدارية، وصادقت محكمة القضاء الإداري،امس الخميس، على قرار إقالة الطريحي من منصبه.انتهى

بواسطة: محمد التميمي