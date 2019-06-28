مسؤول إيراني: هذه شروطنا للتفاوض مع الأمريكان

كشفت طهران عن بعض الشروط التي على واشنطن تنفيذها لبدء الحوار.

وقال مسؤول إيراني، لـ ‹رويترز›: «الولايات المتحدة تريد مفاوضات، لكننا في حالة حرب اقتصادية، وبدء التفاوض يتطلب وقفا لإطلاق النار».

وكشف المسؤول الإيراني عن بعض الشروط، التي تطرحها الجمهورية الإسلامية مقابل خوضها المفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحاً أن المرحلة الأولى في الهدنة الاقتصادية يجب أن تتمثل في ضمان قدرة بلاده على بيع نفطها والحصول على العائدات.

وأضاف المصدر «على الأوروبيين شراء النفط منا أو إعطاؤنا المال عليه، ويجب العودة إلى مستوى التصدير الذي كان قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية».

وفرضت واشنطن مراراً عقوبات على طهران منذ العام الماضي عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 والذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع عقوبات. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما لا يفعل ما يكفي.

وقال ترامب إنه سيكون مستعداً لإجراء محادثات مع الزعماء الإيرانيين، غير أن طهران رفضت مثل هذا العرض ما لم تسقط واشنطن العقوبات.