مصدر أمني: المنتسبين «الفضائيين» يهددون أمن محافظة صلاح الدين

وقال المصدر لـ (باسنيوز)، إن «ظاهرة المنتسبين ضمن القوات الأمنية والذين يتغيبون عن الدوام الرسمي مقابل التخلي عن 40% من قيمة رواتبهم وبما يعرف محلياً بالـ (الفضائيين) باتت تهدد أمن المحافظة بشكل جدي»، مبيناً بأن «بعض السيطرات أو مواقع المرابطة والتي من المفترض أن تحتوي على 8 منتسبين نجد فيها 6 إلى 4 منتسبين فقط ما يعني أن تلك المرابطة ستكون ضعيفة لقلة أعداد المنتسبين فيها».

وأكد المصدر، أن «هذه الظاهرة متواجدة في مختلف المحافظات العراقية ولكن نسبتها مرتفعة جداً في محافظة صلاح الدين لتنامي الفساد ضمن مفاصل الأجهزة الأمنية».

وكان مصدر أمني في محافظة صلاح الدين قد كشف، أمس الأربعاء، عن قيام القيادات الأمنية في مدينة سامراء بإخفاء الكثير من الخروقات الإرهابية لكي لا تحسب كحالة فشل للمسؤولية المكلفين بها، فيما حذر من خطورة استمرار الخروقات الأمنية دون إطلاق عمليات استباقية لملاحقة العناصر الإرهابية في أطراف المدينة.