مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف تركي داخل إقليم كوردستان

قصف الطيران الحربي التركي، اليوم الخميس، سيارة مدنية بسفح جبل قنديل في قضاء قلعة دزة بمحافظة السليمانية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم 3 من عائلة واحدة وإصابة آخرين.

وقال محمود حسن، الرئيس المشترك لبلدية قنديل : «قصف الطيران الحربي التركي مساء اليوم سيارة مدنية بمحيط قرية بةردكوران التابعة لناحية سنكه سر، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين».

بدوره أكد محمود عبد الله، المسؤول في مشفى طوارئ رانية وصول جثمان أحد الضحايا و4 من جرحى القصف إلى المشفى.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية بإقليم كوردستان أمراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال الكوردستاني PKK وأنقرة عام 2015.

وكثيراً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الأتراك وحزب العمال عن سقوط مدنيين لاسيما الذين يسكنون في مناطق حدودية نائية.

ويطالب المسؤولون في حكومة إقليم كوردستان بعدم اتخاذ أراضي الإقليم منطلقاً لشن هجمات على تركيا ودول الجوار .