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نائب يطالب باستدعاء السفير التركي بسبب القصف المتكرر للاراضي العراقية

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استنكر النائب عن كتلة التغيير غالب محمد علي القصف التركي الذي طال منطقة كورتك في قنديل باقليم كردستان شمال العراق .
وقال علي في بيان صحفي تلقت  اليوم ان “في الوقت الذي نستنكر فيه ما تقوم به الطائرات التركيه من قصف متكرر لمناطق كردستان يذهب ضحيتها الابرياء مع صمت للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ودون اي موقف يذكر، برغم من المناشدات المتكررة التي طالبنا فيها حكومة بغداد باتخاذ موقف من تصرفات الحكومة التركيه التي لم تراعي حسن الجوار ولا اي ميثاق دولي”.
وطالب النائب باستدعاء السفير التركي باسرع وقت للوقوف على اسباب هذه الخروقات المتكررة،مطالبا وزارة الخارجية والدبلماسية بمخاطبة الجهات التركيه او اتخاذ موقف حازم من هذه الاعتداءات المتكررة.
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