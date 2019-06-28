وزير الزراعة يحدد شرطاً لاعادة فتح استيراد البيض

أكد وزير الزراعة صالح الحسني انه تم الاتفاق مع مربي الدواجن على ابقاء اسعار بيض المائدة عند سعر خمسة آلاف دينار للطبقة الواحدة، ومنعها من الارتفاع في الاسواق المحلية وسيتم مناقشة فتح الاستيراد من جديد في حال اخلال المربين بالاتفاق.

واضاف الحسني ان هذا الاجراء جاء للحيلولة دون ارتفاع الاسعار وإثقال كاهل المواطن دعما للمنتج الوطني، ومنع تحكم جهات معينة من تجار ومربين بأسعار البيض في ألأسواق، مبينا ان من اهداف الوزارة دعم المنتج المحلي اضافة الى حماية المستهلك.

وأشار الى “وفرة المنتج المحلي من بيض المائدة في الاسواق المحلية في الوقت الحالي، فضلا عن جودته وسلامته من الناحية الغذائية مقارنة بنظيره المستورد كونه يتم تحت اشراف ومتابعة الوزارة”.