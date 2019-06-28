PKK يؤسس قوة عسكرية لتجنيد أطفال وشباب إقليم كوردستان

أعلن حزب العمال الكوردستاني PKK عن تأسيس قوة عسكرية جديدة تهدف لتجنيد أطفال وشباب إقليم كوردستان.

ونشرت وسائل الإعلام التابعة للحزب شريط فيديو تعلن فيه تأسيس قوة مسلحة جديدة باسم «قوات الحماية الحوهوية لجنوب كوردستان».

ووفق المعلومات الواردة فإن هذه القوة الجديدة ستكون تابعة، كباقي المجموعات المسلحة في العمال الكوردستاني، إلى قوات حماية الشعب HPG، إلاّ أن الحزب يسعى بشكل رئيسي عبر هذه القوات، إلى تجنيد أطفال وشباب إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة الإقليم في جنوبي كوردستان.

برزان حامد، رئيس لجنة الداخلية والأمن في مجلس محافظة السليمانية أفاد بالصدد لـ (باسنيوز) قائلاً: «إن تجنيد PKK لأطفال دون الـ 18 من العمر أمر مثير للقلق، ووفق القانون لا يحق لأي حزب تجنيد من هم دون سن الـ 18 وإرسالهم إلى جبهات القتال دون رضى والديهم».

وأكد حامد، أن «على كل أسرة تم تجنيد أو خطف أطفالهم من قبل PKK أن تتقدم بشكوى رسمية لدينا، ونحن بدورنا نولي المسألة أهمية بالغة ونطالب مؤسسات إقليم كوردستان التصدي لهذه الأعمال المنافية للقانون».

وأشار رئيس لجنة الداخلية والأمن في محافظة السليمانية إلى أن «تجنيد الأطفال ومن هم دون الـ 18 من العمر من قبل PKK عمل غير أخلاقي وبعيد عن القيم الإنسانية، لأنه لا يسمح لأي جماعة أو تنظيم في أي بلد في العالم بتجنيد من هم دون الـ 18 سنة».

وحذّر حامد من أن تجنيد الأطفال يشكل ظاهرة خطيرة يهدد أهالي السليمانية «لأنه يمكن أن يحرق قلوب آلاف الآباء والأمهات»، مطالباً العمال الكوردستاني بالابتعاد عن الأطفال.