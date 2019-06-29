استمرار انتهاكات المليشيات المسلحة بحق المدنيين في عفرين.. حتى الطبيعة لم تسلم منها

أكدت منظمة حقوقية سورية ، اليوم السبت ، استمرار الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات المسلحة بحق المدنيين في مدينة عفرين بغربي كوردستان(كوردستان سوريا) .

منظمة حقوق الإنسان في عفرين قالت في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه: « تعرض المواطن جلال عبد الله 65 عاما من أهالي قرية خرابة شران التابعة لناحية شران لعملية سطو يوم أمس من قبل عنصر مسلح أثناء حديثه بالهاتف مع أولاده في الخارج حيث أشهر مسدسه في وجهه و قام بتفتيشه بحثا عن النقود لكنه لم يعثر على شيء» .

وتابعت « أن المسلح لم يعلم بوجود شقيق جلال الضرير جالسا في إحدى زوايا المنزل الذي تكلم عند انقطاع صوت شقيقه فأرتبك المسلح ومن شدة خوفه من أن يتمكنوا من التعرف عليه أطلق رصاصة باتجاه المجني عليه وأصابه بيده و من ثم فر هاربا ، وتم إسعاف المصاب للمركز الطبي و فتح تحقيق من قبل الشرطة المدنية لمعرفة الجاني» .

وفي شان متصل قالت المنظمة :« أقدم المدعو أبو غازي قائد ما يسمى فصيل حنيش الذي يسيطر على بلدة شران بفرض رسوم مالية بقيمة 50 ألف ليرة سورية على كل مواطن يقوم بحفر بئر ويشمل الرسوم حتى الآبار التي حفرت منذ دخول قوات الاحتلال التركي ومن المواطنين الذين غرموا كل من يوسف إبراهيم الملقب (يوسف كبسو) 50 ألف ليرة سورية، عبدو جميل الملقب (كسبر) حفر بئر قبل ثلاثة أشهر تقريبا وغرم 50 ألف ليرة سورية».

وأشارت إلى أن« المواطنين يقومون باستصدار تراخيص لحفر الآبار من المجلس المحلي ودفع رسومها المقدرة ب 10 عشرة آلاف ليرة سورية»، مؤكدة «أن فصيل حنيش جهة عسكرية لا يحق لها التدخل في الشؤون المدنية و المحلية للمجلس المحلي» .

وأضافت أن« العناصر المسلحة تقوم بترقيم المنازل في البلدة من أجل استيفاء رسوم الآجار من المستوطنين لصالح الفصيل فيما بعد » ، مبينا أن« المدعو أبو غازي قام سابقا أثناء جني محصول الزيتون بالاستيلاء على أملاك المواطن عبدو شعبو والمواطن كمال أحمد آغا جلوسي فضلا عن فرض الإتاوة على الفلاحين في قرية كوبلاك ما عدا استيلاء العناصر على منزل المواطن جمال علوش في البلدة» .

وقالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين: « منذ ما يقارب الخمسة أشهر و لغاية تاريخ 10/06/2019 قامت العناصر المسلحة بتشغيل المستوطنين معهم بأجرة يومية لقطع الأشجار الغابية في القرى التالية ( أومارو – شران – بعروفا ) بمعدل 20 سيارة قاطرة مقطورة كل أسبوع و تجميعها في بلدة شران جانب منزل المستوطن أبو زيد الحمصي المستولي على منزل المواطن نوري خلو وقطعها للمتاجرة وبيع الحطب مما أدى لتحول أغلب الغابات المحيطة بتلك القرى لجبال وتلال جرداء أمام أنظار القوات التركية والجهات المعنية دون تنبيه أو تحذير او توجيه أي اتهام لهم ».