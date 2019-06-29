الامارات تستنكر “الاعتداء السافر” على سفارة البحرين وتتساءل عن امن البعثات

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها الشديد لاقتحام سفارة البحرين في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها “إن دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي، مشددة على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقوف دولة الإمارات التام مع مملكة البحرين في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وأمن بعثاتها الدبلوماسية، مستنكرة عملية التحشيد التي تقوم بها بعض الجهات تجاه البحرين.

وفي ظل هذا الاعتداء تعرب وزارة الخارجية عن قلقها إزاء أمن مقار البعثات الدبلوماسية في العراق الشقيق.

من جهته، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن “الاعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي.”

ودعا قرقاش في تغريدة على حسابه على موقع تويتر الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية.

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بيانا، اليوم الجمعة، علق فيه على اقتحام السفارة البحرينية في بغداد.

وأعربت الحكومة العراقية في بيان المكتب عن أسفها الشديد “لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين مساء الخميس، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية”.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين، تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء.

وشدد البيان على أن الحكومة جادة في منع خرق النظام والقانون، وأنها لن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الأعمال، مؤكدة رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال 54 شخصا من الذين اعتدوا يوم أمس على سفارة البحرين في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة أن: “أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط أحمر ويمنع تجاوزه، كما وجه الوزير بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر قوة الحماية المعنية بحماية السفارة لتقصيره بالواجب”.