التشابه بين (الشيعة الولائية.. والسنة السلفية التكفيرية)..(بطاعة الحاكم.. والعصمة للسلف..وظهور المهدي)

بسم الله الرحمن الرحيم

قد يتعجب البعض ولكن هذه الحقائق (9).. اذكرها بالادلة واضع المصادر باخر الموضوع:

1. العصمة الضمنية للصحابة.. والعصمة للائمة 12.. (فالسلفية التكفيرية مستلة من المذهب الشيعي الامامي الذي يحصرها باربعة عشر).. ولكن السلفية عممتها الى كل الصحابة.. وان انكرت في مناظراتها مع الشيعة العصمة النظرية.. ولكنها اصرت على عصمة الصحابة العلمية والسلوكية.. مستندة على احاديث (اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتهم اهتديتم).. (ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانه قد غفر لهم).. فكلاهما اذن لا يقبل التخطئة والمناقشة بمعصوميهم.. او عدولهم.. علما الولائية شملت (الخميني وخامنئي) بالعصمة تحت عنوان (عدم تخطيئهما) وتجريم من تهجم عليهما.. (بالضلالة والخروج عن المذهب وان اظهر تدينا)..

اليكم كلام (المعمم صباح شبر- وكيل المرجعية) باعتبار كل من ينتقد الخميني (ضال خارج الملة وان كان متدينا بالمذهب الشيعي)؟

علما (السلف: هو كل ما مضى وحتى لو كان لمدة زمنية قصيرة) وتعني (التواصل مع الماضي البعيد والقريب وهو ما يرفضه) السلفية عموما والشيعة الجعفرية.. ولكن (يتبناه الولائية والسلفية التكفيرية).. (فالائمة الاثني عشر حسب تعريف السلف لغويا.. يشملهم وصف السلف).. بالمحصلة.

2. الولائية والسلفية يعارضون مسلمة من مسلمات الاسلام وهي ان الحق هو المعيار لتمييز الرجال وليس العكس كما جاء في قول الامام علي (اعرف الحق تعرف اهله) فالحق عندهم فعل (الخميني والخامنئي) بالنسبة للولائية.. وفعل الصحابة بالنسبة للسلفية التكفيرية.. وهذا المبدأ فتح باب التعصب (للخامنئي والخميني) و(للصحابة) والانحياز لهما كلا لجهته امام أي محاولة للنقد او اعادة قراءة التاريخ.. وبذلك صادمت الدعوة الولائية والدعوة السلفية دعوة القران الكريم للاستفادة من التاريخ للعبرة والعظة والاتباع سيما وان الخميني وخامنئي عند الولائية اساس الفهم الاسلامي.. والصحابة اساس الفهم الاسلامي عند السلفية.

3. الفكر السياسي: تنطلق السلفية والولائية من فكرة وجود الحاكم الاسلامي (الخليفة بالنسبة لدولة الخلافة الاسلامية).. (ولي الفقيه بالنسبة لدولة الولاية).. ووفقا لما قام به فقهاء كلا من الجانبين تبرير لسلوك الحكام.. دون ان تناقش الواقع المعاصر .. وعمدتا الى اضفاء الشرعية على الحاكم القائم، لذلك الفكر الولائي والفكر السلفي السياسي (تبريرا انهزاميا وتخديرا الى حد الجبن)، اذا كانت مصالحهم تقتضي التعامل بطريقة اخرى، لذلك تعاون السلفية مع الانكليز في حربها ضد الدولة العثمانية المعنونة (اسلامية).. وكفرت القذافي وصدام .. بالمقابل الولائية تعاونت مع الروس الصليبيين ضد المعارضة السورية وشردوا ملايين السوريين المسلمين.. وكفر (الصدر الاول صدام)..

4. فردانية الحاكم لدى الولائية والسلفية التكفيرية: ترى السلفية والولائية بان الحكومة فردية،ـ ولا وجود لحكومة مشاركة وهي متساوية في طرحها مع التجربة الاسلامية التاريخية، التي ترتكز على الفردية، وحصر دور الامة بالطاعة والانقياد للحاكم، بعد المبايعة كما قال الجامي ان الحاكم في المنهج الاسلامي (فرد واحد يبايع فيطاع).

5. اختيار الحاكم لدى الولائية والسلفية من مهام ما يسمونه.. اهل الحق والعقد فهم اصحاب الحق في الاختيار، او التعيين عبر ولاية العهد، او الرضا بالواقع وهو المعبر عنه سلفيا (بامارة التغلب).. وشبيه ذلك عند الولائية (فتنص المادة 107 من الدستور الايراني على ان مهمة تعيين الامام (القائد): موكلة الى خبراء القيادة وهؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة في المادتين الخامسة والتعسة بعد المائة).. ومتى ما شخصوا باعتباره الاعلم بالاحكام والموضوعات الفقيه او المسائل السياسية والاجتماعية انتخبوه للقيادة).. ويتولى القائد المنتخب من قبل الخبراء ولاية الامر ويتحمل كل المسؤوليات المترتبة على ذلك؟ وهو الذي يمثل راس هرم النظام السياسي.. (وحسب الدستور الايراني يجمع الولي الفقيه بيده (صلاحيات البرلمان ورئاسة الوزراء وقيادة القوات المسلحة سواء بشكل مباشر او غير مباشرة)؟. وهذا يعني (هدم للتشيع والمرجعية واعلمية المراجع بالنجف وقم معا.. واختزالها بحاكم ايران بغير وجه حق)..

6. صفات الحاكم لدى الولائية والسلفية التكفيرية: (الذكورية، الاسلام والقريشية) .. وشبيه ذلك (الولائية) علما ان الخميني وخامنئي يعتبرونهما من القريشية لدى الولائية؟ علما (البغدادي: قبيلته تنسب الى ال النبي محمد).. وكان (من الاخوان المسلمين) .. والخميني متأثرا (بقطب المصري والاخوان) .. وحلفاء ايران هم (اخوانية كقطر وتركيا المتهم اردوغان فيها بدعم تنظيم الدولة الاسلامية للخلافة- داعش).. ودعم طهران (لحركة حماس الفلسطينية الاخوانية التكفيرية) التي ترحم زعيمها اسماعيل هنية على بن لادن زعيم القاعدة بالعالم..

7. وجوب الطاعة: الطاعة لولاة الامر واجبا.. وتعد الخروج عليهم بغيا.. وراينا كيف في ايران تقمع المظاهرات التي تعارض النظام الايراني وخامنئي.. بابشع اساليب القمع الوحشية..

8. رفض الحزبية لدى الولائية والسلفية.. لذلك نجد الخميني يحل الحزب الاسلامي بعد وصوله للحكم.. ليستفرد بالحكم ..

9. الولائية والسلفية التكفيرية.. ترفض (فكرة الدولة الوطنية – القطرية).. وتدعوان لتمييع الحدود.. لذلك نجد الاجانب يكثرون في فصائلهما.. ففي سوريا نجد الفاطميين الافغان والزينبيون الباكستانيون، والعصائب والنجباء وبدر الخ من العراق.. وحزب الله لبنان..وكذلك نجد في دولة العراق الاسلامية (الخلافة) يكثر العنصر الاجنبي ايضا من مصري وافغاني وشيشاني وجزائري وتونسي .. الخ.. من ذلك نرى ظهور (الحركة السرورية- السلفية) ورغم سلفيتها دخلت بصراع مسلح دموي مع القاعدة.. كون الحركة السلفية تنادي بالدولة الوطنية.. في حين الحركة السلفية التكفيرية ترفض الدولة الوطنية.. وهذا ايضا حصل داخل الحشد ومليشياته.. فمليشيات الولائية تجهر بولاءها لايران وترفض الدولة الوطنية.. بالمقابل فصائل اخرى داخل الحشد نفسه تؤمن بالدولة الوطنية وترفض جر العراق لصراعات دموية بالنيابة عن ايران.

10. قضية المهدي مهمة جدا لدى الحركات الدموية التي تتبنى العنف كاسلوب بعملها.. ان (عادة ما تستند تلك الحركات الى المهدي وقرب ظهوره لتبرير سياستها الدموية.. كما فعل جهيمان العتيبي السلفي في الحرم المكي.. ومن بعده دولة العراق الاسلامية .. والحقيقة ان الاقرار بقرب وجود المهدي يتطلب تهيئة وتمهيد لدى كلا من الطرفين).. وهنا الطامة الكبرى.. فكل المصائب بهذا التمهيد..

فيذكر نائب محمد حردان العيساوي.. امير جيش المجاهدين.. الذي التقى المصري (ابو حمزة).. قوله انه بعد اعلان الدولة الاسلامية في العراق.. (لقد صنعنا للمهدي منبرا لانه سيظهر بعد مدة).. وذكر ذلك في كتاب محمد حردان العيساوي.. قائد جيش المجاهدين بالعراق.. حيث كتب كتابا في الرد على (اعلام الانام بميلاد دولة الاسلامية) اسماه.. (الدولة الاسلامية بين الحقيقية والوهم).. .. والذي اعترف بهذا الكتاب بان العنف في العراق ولدى تنظيم القاعدة وداعش وراءه المصريين بالتنظيم.. الذين يستخفون بدماء اهل العراق.. وجند المصريين المقاتلين الاجانب بدول العالم لارسالهم للعراق كبسيوني احمد دويدار .. الذي يجند اليمنيين بجوازات مزورة ووثائق رسمية لارسالهم للعراق.. علما العيساوي رفض بيعة الزرقاوي ..

ويذكر بان (ابو ايوب المصري عام 2006.. حل تنظيم القاعدة في العراق، واسس تنظيم لدولة الاسلامية في العراق، واستمرت هذه الجماعة الجديدة في الولاء سرا لتنظيم القاعدة).. ثم بعام 2013 اعلن ابو بكر البغدادي (تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام).. واعتبر حركة النصرة جزء من الدولة.. ونظرا لرفض البغدادي منح الاستقلالية لحركة النصرة.. قاطعت القاعدة بزعامة المصري ايمن الظواهري تنظيم الدولة الاسلامية.. بالمحصلة تنظيم الدولة الاسلامية كان تحديا للقاعدة.

11. التشابه بين الولائية والسلفية التكفيرية بخصوص الامام المهدي.. نجده.. بنص المادة الخامسة من الدستور الايراني على ان ولاية الامر وامامة الامة في الجمهورية الاسلامية في ايران في زمن غيبةالامام المهدي “الامام الثاني عشر عند الشيعة الامامية تكون بيد (الفقيه العادل المتقدي العام بأمور زمانه)؟؟ وبذلك الولائية هي مذهب بحد ذاته.. لديها ائمتها ولديها فقها ومنهجها .. وهنا الخطورة .. فالولائية منسلخة عن التشيع الجعفري.. فالولاء لدى الولائية للخميني وخامنئي أي حكام ايران حصرا، ولا يكفي لديهم ان يكون الولاء للامام علي وال بيته الاثني عشر.

ملاحظة:

الشيعة الجعفرية يرفضون العصمة لغير 14 معصوم.. ولكن الولائية حرفت المذهب الشيعي لتشملها (بالخميني والخميني.. الخ).. فاذا يستشكل الشيعة على السنة ومنهم السلفية بانها (تعطي العصمة للصحابة وهم بالمئات او الالاف).. فلماذا اليوم نجد الولائية يشملون غير الائمة الاثني عشر (بالعصمة).. او (العدول).. باخراج من ينتقد الخميني مثلا من الملة واعتبار منتقد الخميني ضال حتى لو كان متدينا ويؤمن بالامام علي عليه السلام وعصمة الاربعة عشر معصوم؟؟

من ما سبق نجد بان (الاقلية لدى الشيعة الجعفرية.. المتمثلة بالولائية) و(الاقلية لدى السنة.. المتمثلة بالسلفية) لديهما نفوذ اكبر من حجمهما بالعالم الاسلامي.. مما يستوجب مواجهة هذا الخلل.. واعادة الامور لنصابها .. لتحرير المكون الشيعي العربي والمكون السني بالعالم من القيود التي تفرضها السلفية التكفيرية على السنة واهل البدعة من الولائية على رقاب الشيعة العرب ..

وننوه لحقائق .. نذكرها.. للتثقيف والتنوير.. للشيعة العرب.. لدراسة السلفية وانواعها:

1. السلفية العلمية التقليدية.. هي التيار الرسمي للملكة العربية السعودية وتمثلها سابقا هيئة كبار العلماء..

وبرز تيار في وسطه اكثر التصاقا بالحاكم من التيار التقليدي والذي اطلع عليه بالجامية.. نسبة لمحمد امان بن علي الجامي الذي كان مدرسا بالجامعة السعودية.. وهي ظهرت بعد عزو صدام للكويت.. واستعانة السعودية بدول اجنبية لطرد صدام من الكويت وحماية السعودية.. فتمحورت الجامية حول قضية طاعة ولي الامر وهي قضية سياسية بامتياز.. اذ ذهبت الجامية الى القول بحرمة الخروج على ولي الامر وكانت تعادي التيار الذي يعد دخول قوات اجنبية بجريمة.. وراي الجامية هذا يبتعد عن موقف هيئة كبار العلماء في السعودية التي عدت قبول السعودية للوجود الاجنبي من باب المصلحة، ولكنها لا تجرم من يحرم دخول القوات الاجنبية.

ويطلق على الجامية ايضا بالمدخلية.. نسبة لربيع المدخلي هو زميل الجامي.. ويطلقون على من يخالف الحاكم بالخوارج وان كان سلفيا وهابيا.. او المبتدعة او المهيجة.. ويعتبر الجامية اكثر السلفية عداءا للاخوان المسلمين وقطب ..

ورغم التصاق الجامية بالحاكم.. فقد تورط منهم باحداث جيهمان العتيبي.. الذي خرج على الاسرة الحاكمة باحداث المدينة المنورة عام 1979.. وحصل انشقاق ايضا داخل الجامية عندما هاجم احد شيوخها (محمود الحداد).. كتب شيوخ من شيوخ السلفية كابن حجر العسقلاني والنووي..

وابرز شيوخ السلفية العلمية في العراق:

1. الشيخ حمدي السلفي: وهو سوري .. كوردي..سكن العراق عام 1956.

2. عبد الحميد الكردي: حاصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة المستنصرية

3. راكان الموصلي: صاحب كتاب الاكليل.. وتعرض للمضايقات من قبل السلفية التكفيرية.

4. فتحي الموصلي.

5. عبد الحق التركماني.

علما السلفية العلمية مقسمة بين سلفية جامية وسلفية حلبية.

2. السلفية الجهادية: برزت هذه السلفية بعد تطور النظرة الى الحكومات الحاكمة في البلدان ذات الاكثرية الاسلامية، وبعد بروز مفهوم الجهاد في افغانستان.. أي انها تقوم على النظرة الى (الولي الحاكم).. بنظرة مغايرة عن نظرة السلفية التقليدية. وخرجت عن قاعدة احترام العلماء التي تمثل السد الوقائي.. للسلفية العلمية.. لذلك برز لديها الجهاد كاساس فكري سياسي وديني لتطلق على نفسها السلفية الجهادية.

وتنقسم السلفية الجهادية الى :

– سلفية سرورية

– سلفية تكفيرية

· السلفية السرورية..: : تزاوج بين الاخوانية القطبية وبين السلفية “الوهابية”..تعود تسمية هذه الفرقة الى مؤسسها (محمد بن نايف بن سرور) سوري الاصل.. كان من الاخوان المسلمين ونتيجة التضيق عليه بسوريا.. سافر للسعودية وعمل فيها.. ليتم ابعاده من السعودية لافكاره الى الكويت.. ليغادر بعدها لالمانيا.. ومنها استقر في لندن ويصدر مجلة (السنة).

علما السلفية السرورية.. تعرضت للاعتقالات من قبل المملكة العربية السعودية لمواقف السروريين المتشددة.. وتم سجن عدد من شيوخها امثال الحوالي والعمر وغيرهم.

وللسلفية السرورية: .. وجود مسلح بالعراق يمثله الجيش الاسلامي، وافراد من كتائب ثورة العشرين.. وجيش المجاهدين وانصار السنة.. وتكتلت الفصائل السرورية بجبهة اطلقت على نفسها (جبهة الجهاد والاصلاح) وضمت الجيش الاسلامي بزعامة الشيخ امين خضير سبع الجنابي (ابو خديجة) وانصار السنة- الهيئة الشرعية بزعامة سعدون القاضي (ابو وائل) والجماعة السلفية للدعوة والقتال.. وتمتاز السرورية:

– رفض فكرة التفكير التي تدعو لها الجماعات السلفية التكفيرية

– رفض مشاركة عناصر عربية واجنبية في الجيش الاسلامي.

– تؤمن بالعملية السياسية بالعراق وترغب في المشاركة.. شريطة التصحيح.. وشارك منهم (خلف العليان الذي يعد ابنه مهند ابرز قيادة جيش الفاتحين).

– تؤمن بالمرحلية والتدرج في تحقيق الاهداف الاسلاية لها وهي اقامة حكومة اسلامية.

– تفرق بين الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية.. وتستهدف الاولى وتستثني الثانية.

– ترفض العمليات الانتحارية

– تنسجم مع السلفية التكفيرية في مهاجمة التشيع ووصفها بالصفوية..

– اشتركت اغلب هذه الفصائل في تشكيل الصحوات عدا جيش المجاهدين لمقاتلة القاعدة.

3. السلفية التكفيرية: اختلف الباحثين بالفترة الزمنية لظهور السلفية التكفيرية في العراق..

– بعضها اعدها عام 1997.. على اثر البحث في قضية الايمان والموقف من الحكام.. وهو فكر وافد.. كان اساس تشكيله الغزو الصدامي للكويت وموقف تيار السلفية الرافض لاستقدام قوات امريكية للسعودية متهما حكام السعودية بالردة رافضا طاعتهم.. ومخالفا لمبدأ السلفية القاضي بعدم الخروج على الحاكم المسلم.

– ناظم الجبوري اشر الى ان الفكر الفتكفيري بدأ بالظهور في العراق عام 1986 على يد ثلاة من العراقيين هم عبد الله المفتي الذي اصبح رئيس مجلس شورى المتااهدين وعبد الحرحيم العاني الذي كان منضويا تحت الجيش الاسلامي وانفصل عنهم عام 2005 لرفض الجيشالاسلامي مبايعةاسلامة بن لادن وهو من الشخصيات المهمة فثي التوجه السلفي التكفيري واغلب قيادات الدولة الاسلامية هم تلاميذ عنده. وشكل عام 2008 كتائب درع الاسلام..

– يونس محمد احمد المشهداني: الذي اصبح امام وخطيب جامع الكيلاني في الطارمية في بغداد.

وهؤلاء اعضاء مجلس شورى دولة ابو عمر البغدادي وانهم ساهموا في تشكيل تنظيم الطائفة المنصورة في الثمانيات والتي انكشف امرها من قبل حكومة صدام واعدم اربعة من قياداتها (جماعة فائز الزيدي) الذي اعدم صدام اربعة من قيادتهم وهم فائز الزيدي وتلعة الجبوري وصباح الجبوري وجمال السامرائي.

المصادر:

* السلفية في العراق “دراسة في التاريخ والفكر”

* خطب السيد صباح شبر وكيل المرجعية

* دستور الجمهورية الاسلامية في ايران

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم