التغيير تعقد اجتماعين تحسم بهما وزراءها في الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان

يعقد المجلسان العام والوطني في حركة التغيير الاسبوع المقبل اجتماعين لحسم اسماء المرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وقالت وسائل اعلام الحركة اليوم انه تقرر يوم الاحد الموافق 30 من شهر حزيران الجاري ان يجتمع المجلس العام للتغيير لوضع الية لاختيار مرشحي الحركة للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة.

وكذلك يعقد المجلس الوطني للتغيير يوم الاثنين اجتماعا لمناقشة الاسماء المرشحة من قبل المجلس العام، ولكي يصدر قراراه النهائي حول الية اختيار تلك الاسماء للمناصب الوزارية ضمن الاستحقاق الانتخابي للتغيير.

دعت هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان يوم الخميس اعضاء البرلمان الى حضور الجلسة الاعتيادية والتي تقرر عقدها يوم 30 من شهر حزيران الجاري.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم انه بحسب احكام المادة الفقرة 3 من المادة 18 من المنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، تقرر دعوة جميع الاعضاء الى حضور الجلسة الاعتيادية رقم 9 للسنة الاولى من الدورة الانتخابية الخامسة لبرلمان كوردستان ـ العراق.

ونوه البيان الى ان الجلسة سيتم عقدها في تمام الساعة الـ 11 من صباح يوم الاحد 30 حزيران 2019.

من جهته افاد مصدر برلماني مطلع ان البرلمان سيصوت على التشكيلة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان في حال تم تقديمها من قبل رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني.

واضاف ان البرلمان سيمدد فصله التشريعي اذا لم يتمكن بارزاني من تقديم التشكيلة، وسيحدد موعدا لعقد جلسة اخرى.