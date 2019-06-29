الحلبوسي يدعو مجلس الامن الى استمرار الدعم والإيفاء بالالتزامات الدولية تجاه العراق

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مجلس الامن الدولي الى استمرار الدعم والإيفاء بالالتزامات الدولية تجاه العراق.

جاء ذلك خلال استقباله وبحضور عددٍ من قادة الكتل السياسية ورؤساء اللجان النيابية، في مكتبه ببغداد، اليوم السبت، ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في أول زيارة للعراق.

وذكر بيان لمكتبه، انه” في مستهل اللقاء رحَّبالحلبوسي بالوفد الزائر، معربا عن تقديره لهذه الزيارة التي تدلُّ على دعم مجلس الأمن الدولي واهتمامه بالعراق، بعد أن حقق العراقيون انتصارهم المؤزر على الإرهاب نيابة عن العالم”.

وعبَّر الحلبوسي خلال اللقاء عن” تقدير العراق لجهود المجتمع الدولي، الذي قدَّم الدعم للشعب العراقي سواء في حربه على الإرهاب أو المساعدة بملف النزوح وإعادة الاستقرار، آملا استمرار الدعم والإيفاء بالالتزامات الدولية تجاه العراق”.

وتابع البيان ان” الحلبوسي استعرض خلال اللقاء جهود مجلس النواب في إقرار القوانين المهمة، والتي تمسُّ حياة المواطنين”، مؤكدا أن” المجلس يتطلَّع لتشريع قوانين تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، من خلال برامج الإصلاح ومكافحة الفساد والحد من الفقر وإيلاء الطبقات المحرومة رعاية أكبر، فضلا عن معالجة الآثار المترتبة على الإرهاب”.

واضاف” كما استعرض اللقاء مستجدات الوضع الدولي والإقليمي، وأزمات المنطقة، وضرورة العمل المشترك؛ لإنهاء هذه التوترات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي عبر الحوار البنَّاء والوسائل السلمية الهادفة”.

من جانبهم، قدَّم أعضاء مجلس الأمن التهنئة للعراقيين في انتصارهم على الإرهاب، واصفين زيارتهم هذه بالتاريخية، وأنها إشارة دعم واضحة لوحدة العراق وسيادته ولجهوده في إعادة الاستقرار والتنمية، فيما أثنى الوفد الزائر على الدور المهم لمجلس النواب في العملية السياسية بالعراق، والجهود الدبلوماسية البرلمانية في حلحلة أزمات المنطقة والانفتاح على المحيط العربي والدولي.