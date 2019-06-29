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الخاتم الصّغير المكسور – للشاعر الألماني آيْـشِنْـدُورْف (1788-1857) –

الخاتم الصّغير المكسور – للشاعر الألماني آيْـشِنْـدُورْف (1788-1857) –

ترجمة د. بهجت عباس

هنا في أرض باردةٍ

يدور دولاب طاحـونة،

اخـتـفَـتْ حَـبـيـبَـتي

التي كانت تسـكـن هـناك

*

وعَـدتـني أنْ تكون وفـيّةً لي ،

ولهذا أعطَـتْـني خاتـماً،

ونـقَـضَتْ الوفـاءَ،

فانشطرَ خاتمي إلى نصفيْن.

*

أحبّ ُ أن أتَجـوَّلَ كموسيقار

خارجـاً بعـيداً في العـالم،

وأترنّـمُ بأغـانـيَّ

وأذهب من بيتٍ إلى بيت.

*

أريد أنْ أنطلقَ بخِـفَّةٍ كفارسٍ

جـّيداً في المعركة الدَّمـويّة،

لأستلقيَ حولَ نيران هـادئةٍ

في الحقل في ليلة مُعتِمـة.

*

عندما أسمع دولابَ الطّاحونة يدور:

لا أدري، مـاذا أريـد-

غالـباً أ ُحبّ ُ أنْ أمـوتَ،

وعند هذا يسـكن الدّولابُ تَـوّاً.

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