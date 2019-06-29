الخاتم الصّغير المكسور – للشاعر الألماني آيْـشِنْـدُورْف (1788-1857) –
ترجمة د. بهجت عباس
هنا في أرض باردةٍ
يدور دولاب طاحـونة،
اخـتـفَـتْ حَـبـيـبَـتي
التي كانت تسـكـن هـناك
*
وعَـدتـني أنْ تكون وفـيّةً لي ،
ولهذا أعطَـتْـني خاتـماً،
ونـقَـضَتْ الوفـاءَ،
فانشطرَ خاتمي إلى نصفيْن.
*
أحبّ ُ أن أتَجـوَّلَ كموسيقار
خارجـاً بعـيداً في العـالم،
وأترنّـمُ بأغـانـيَّ
وأذهب من بيتٍ إلى بيت.
*
أريد أنْ أنطلقَ بخِـفَّةٍ كفارسٍ
جـّيداً في المعركة الدَّمـويّة،
لأستلقيَ حولَ نيران هـادئةٍ
في الحقل في ليلة مُعتِمـة.
*
عندما أسمع دولابَ الطّاحونة يدور:
لا أدري، مـاذا أريـد-
غالـباً أ ُحبّ ُ أنْ أمـوتَ،
وعند هذا يسـكن الدّولابُ تَـوّاً.