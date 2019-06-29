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الشمري: مؤتمر المنامة بائس والاعتداء على السفارة انفلات وفوضى

وصف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني المعارض فادي الشمري، مؤتمر المنامة بـ”البائس”، فيما عد الاعتداء على السفارة البحرينية في بغداد “انفلات وفوضى”.
وقال الشمري في بيان اليوم، ان ” الهجوم والتجاوز على سفارة البحرين في العاصمة بغداد عمل مستهجن وغير اخلاقي رغم كل التحفظات على سياسة المنامة ضد شعبها واحتضانها لمؤتمر يروج لصفقة بائسة {صفقة القرن}”.
وأضاف، ان” الهجوم على السفارة البحرينية في بغداد يعبر عن حالة الانفلات والفوضى في التعامل مع ملفات تخص سيادة الدولة ومكتسباتها القومية والوطنية”.

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