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الطاقة النيابية من لندن: نفتح ابوابنا للمشاريع المساهمة بزيادة انتاج النفط

اكد رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، استعداد اللجنة لدعم المشاريع التي تساهم في زيادة انتاج النفط الخام والغاز.

وقال رئيس اللجنة خلال المؤتمر الذي ينظم للفترة من ٢٧ و٢٨ حزيران بمشاركة شركات نفط عالمية في لندن، ان” اللجنة ستعمل على تشريع القوانين الجديدة او تعديل القوانين والتشريعات سارية المفعول”.
واضاف ان” اللجنة مستعدة للعمل على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الشركات الاستثمارية في هذا المجال وعلى جميع الاصعدة”.
واشار رئيس لجنة النفط والطاقة ان” اللجنة تفتح ابوابها لاستلام أي طلب للمساعدة في حال مواجهةأَية مشاكل او صعوبات في العمل لأننا نؤمن بان تعاون جميع الأطراف يصب في مصلحة الجميع ومنفعة بلادنا”.
واكد ان” الوضع في المناطق المحررة امن ومستقر ، داعيا الى تشجيع الشركات على الاستثمار في هذه المناطق المهمة”.انتهى

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