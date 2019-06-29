العراق يدين القصف التركي المكثف على منطقة كورته وانتهاك السيادة والقانون

ادانت وزارة الخارجية القصف المكثف لسلاح الجو التركي على منطقة كورته في السليمانية.

وذكر بيان للخارجية، ان” العراق يدين قيام طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجوِّ التركيِّ بقصف مكثف على منطقة كورته ك/محافظة السليمانيّة؛ ممَّا تسبَّب بإزهاق أرواح أربعة مُواطِنين، وجرح أربعة آخرين، وترويع المدنيِّين الآمنين”.

واضاف” في الوقت الذي نحرص فيه أشدَّ الحرص على إقامة علاقات ستراتيجيَّة طويلة الأمد، وعلى منع قيام أعمال تنطلق من الأراضي العراقية ضد أمن الجارة تركيا نرى أنّ القيام بأعمال حربية منفردة تنتهك السيادة العراقية، وتُناقِض مبادئ حُسن الجوار التي تنظم العلاقات بين جارين متآخين كبلدينا وشعبينا، وتمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدوليِّ الإنسانيّ”.

واشار انه” مهما كانت الظروف والمُسوِّغات نُؤكّد على الجانب التركيّ أهمية وقف القصف على مناطق عراقية، وضرورة احترام السيادة، والتعاون المتبادل لضمان أمن حدود البلدين”.