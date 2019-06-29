الفنان محمد مهران يواجه انتقادات قاسية بسبب أول صورة من «شهر العسل»

تعرّض الفنان المصري الشاب محمد مهران لحملة انتقاد واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمجرد نشر أول صورة له مع عروسه، المخرجة مي عبد الحافظ، من شهر العسل، بعدما ظهرا بملابس السباحة، وهو ما اعتبره الكثير أمراً «غير لائق»، وأنه يجب أن يحتفظ بهذه الصور التذكارية لنفسه، وألا يعرض «لحمه وشرفه»، حسب وصفهم، لعامة الناس.

مهران نشر صورة واحدة من حفل الزفاف، وأعقبها بنشر صورة هي الأولى من شهر العسل، وتجمعه بزوجته داخل حوض السباحة، وتم التقاط الصورة لتظهرهما وكأنهما دون ملابس، وعلى الفور انطلقت التعليقات الصادمة، والمفاجأة أن أغلبها من المعجبات، فقالت متابعة، تدعى «ديانا»: «مبروك.. بس الحاجات دي مكانها مش على الملأ.. دي مراتك.. عرضك وشرفك.. وإنت حرّ ف الآخر.. لكن إنت مش حرّ في اللي بتعلمه للناس.. بكرة نلاقي واحد بيتصوّر في أوضة النوم بعده.. واحد بيصوّر دخلته.. وهكذا.. ربنا يهدي».

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وأضاف متابع يدعى «إدريس»: «إيه ده؟! مفيش أي خِشى ولا حياء.. سبحانك! بقينا في زمن اللي يتعرى ويصوّر حياته الخاصة يبقى أكثر تحضراً». وتهوّر البعض بتعليقات تضمنت اتهامات قاسية لمهران وعروسه، فقالت متابعة: «مفيش حياء عندها ولا رجولة عندك»، ووافقها متابع آخر بقوله: «إيه يا انااااااس.. مبقاش فيه غيرة ولا رجولة.. دي مراتك وعرضك وشرفك.. تعريها قدام الناس ليييييه؟! لا حول ولا قوة إلا بالله».

اللافت أن أغلب أصدقاء مهران من الوسط الفني، امتنعوا عن التعليق، عدا الفنانة الشابة هند عبد الحليم، واكتفى بقية النجوم بوضع علامة إعجاب فقط؛ خوفاً من خوض صدام مع أصحاب التعليقات الغاضبة، ومنهم النجمة ندى عادل، ورفض مهران الرد على متابعيه، كما رفض نصيحة بعض المقربين بحذف الصورة.

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يذكر أن حفل زفاف محمد مهران ومي عبد الحافظ أقيم قبل 48 ساعة في القاهرة، بحضور نجوم مسلسل «أبو العروسة»، ومسلسل «حدوتة مرة»، وتقدمهم النجم سيد رجب، المطرب مدحت صالح، الفنانة صفاء الطوخي، محمود حافظ، وفاء عامر، محمد علي رزق، محمد عز، ودنيا عبد العزيز.