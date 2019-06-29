القوى السنية بالعراق تدين مهاجمة سفارة البحرين والحلبوسي يهاتف نظيرته بالمنامة

ادان تحالف القوى العراقية الذي يمثل اطرافا سياسية سنية يوم الجمعة مهاجمة السفارة البحرينية في بغداد من قبل متظاهرين، داعيا الحكومة الاتحادية الى تعزيز حماية البعثات الدبلوماسية.

وعبر التحالف في بيان اليوم، عن اسفه لاستغلال البعض لحق التظاهر السلمي للإساءة لسمعة الى العراق، ومحاولة عرقلة تمتين العلاقات العراقية مع محيطه العربي والاقليمي والدولي”.

وطالب التحالف في بيانه “بالتعامل بحزم مع كل من يحاول او يسعى الى تخريب علاقات العراق الدبلوماسية الخليجية والعربية والدولية او يعمل على احباط جهود الرئاسات الثلاث، والقادة السياسيين لاستعادة مكانة العراق على المستويات كافة”.

وعلى صعيد ذي صلة أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع رئيسة مجلس النواب لمملكة البحرين فوزية عبد الله زينل.

وقال الحلبوسي خلال الاتصال إن “حق التظاهر مشروع في كل الأنظمة الديمقراطية، لكن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومنشآتها وسلامة أمنها بالنسبة إلى العراق خط أحمر، ولا يمكن السماح بالمساس به مطلقا”، موضحا أن “هناك استهجانا رسميا وشعبيا لمثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون، التي تهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامة العاملين فيها”.

وأضاف أن “مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون نأمل أن لا تؤثر على علاقات العراق مع الدول العربية بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص، ولا سيما بعد تحقيق العراق خطوات كبيرة بانفتاحه على محيطه العربي والإقليمي”، مؤكدا “استمرارَ مجلس النواب بمساعيه الحثيثة في تعزيز العلاقات مع البرلمانات العربية والآسيوية والدولية بما يخدم الشعوب”.

كما أكد رئيس مجلس النواب أن “الحكومة العراقية اتخدت كل الإجراءات الحازمة والفورية باعتقال المتسببين؛ لإحالتهم إلى القضاء، وتوفير الحماية اللازمة لمبنى السفارة، وأنها لن تتهاون مع مثل هذه الاعتداءات”.

وكانت سفارة مملكة البحرين لدى العراق تعرضت أمس الخميس إلى اعتداء من قبل متظاهرين.

وأعربت الحكومة العراقية في بيان المكتب عن أسفها الشديد “لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين مساء الخميس، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية”.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين، تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء.

وشدد البيان على أن الحكومة جادة في منع خرق النظام والقانون، وأنها لن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الأعمال، مؤكدة رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال 54 شخصا من الذين اعتدوا يوم أمس على سفارة البحرين في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة أن: “أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط أحمر ويمنع تجاوزه، كما وجه الوزير بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر قوة الحماية المعنية بحماية السفارة لتقصيره بالواجب”.