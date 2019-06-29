المنبر العراقي يدعو الى ضبط النفس والنظر بموضوعية لمطالب ابناء البصرة

دعا المجلس المركزي للمنبر العراقي، الحكومة الى التدخل العاجل والنظر بموضوعية لمطالب ابناء البصرة وايجاد معالجات حقيقية وعاجلة للتردي الواضح في ملفي الامن والخدمات في المحافظة.

واضاف المجلس في بيان صحفي، اليوم السبت، ان الصمت ازاء معاناة البصرة واهلها جريمة لا يمكن السكوت عنها، داعياً ابناء المحافظة في ذات الوقت الى التهدئة وضبط النفس وعدم التعرض للمتلكات العامة واتباع السياقات والطرق السلمية للتعبير عن مطالبهم الاحتجاجية.

كما دعا المجلس الاجهزة الامنية في البصرة الى التعامل الايجابي مع المظاهرات السلمية وعدم السماح باثارة الفتن التي من شأنها الاساءة الى سمعة البصرة واهلها الكرام.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

29 حزيران 2019