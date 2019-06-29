انتخاب غيداء كمبش رئيسة للجنة التعليم العالي النيابية

انتخبت لجنة التعليم العالي النيابية، السبت، النائب غيداء كمبش رئيسة لها.

وقال مصدر برلماني إن “لجنة التعليم العالي النيابية انتخبت، اليوم السبت، النائبة غيداء كمبش رئيسة لها”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “الانتخاب جرى ضمن جولتين وكان التنافس بين غيداء كمبش ومقدام الجميلي”، لافتا الى أن “كمبش حصلت على الاغلبية في الجولتين الانتخابيتين”.