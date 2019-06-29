بالفيديو.. والد الشهيد محمد عبيد يكشف تفاصيل استشهاد نجله وشروط قوات الاحتلال لتسليم الجثمان

كشف سمير عبيد، والد الشهيد الفلسطيني محمد عبيد، عن تفاصيل استشهاد نجله برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أنه استشهد جراء رصاصة بالقلب مباشرة.

وأوضح عبيد خلال حواره لقناة الغد الاخبارية، أن اطلاق النار جاء على إثر اشتباكات مع قوات الاحتلال بالمنطقة، مردفًا أنه تم استعاءه من قبل قوات الشرطة مرتين للتفاوض حول شروط استلام الجثمان ولكنه لم يحضر لعدم موافقته على الشروط.

وأضاف عبيد أن شروط قوات الاحتلال لتسليم الجثمان هي أن يتم دفنه بطريقة سرية في حضور 4 أفراد فقط من عائلته، متابعًا أنه إما أن يقام “عرس” بالعيسوية يودع فيه جثمان ابنه أو أن يظل الجثمان لدى قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن محمد عبيد كان قد استشهد برصاص الاحتلال، يوم الخميس 27 يونيو، في بلدة العيسوية بمدينة القدس.