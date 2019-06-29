تسمية محافظ ورئيس مجلس جديدين لكربلاء

انتخب مجلس محافظة كربلاء في جلسة طارئة عقدها اليوم الجمعة رئيس المجلس نصيف الخطابي محافظا لكربلاء بدلا من المقال عقيل الطريحي.

وقال مصدر مطلع ان المجلس صوت وبالأغلبية المطلقة على اختيار نصيف جاسم الخطابي محافظا لكربلاء بعدد اعضاء ٢٢ عضوا من اعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة وهم ٢٣ عضوا.

واضاف المصدر انه بعد تقديم الخطابي استقالته من رئاسة مجلس المحافظة تم التصويت على اختيار رئيس لمجلس المحافظة.

وتابع المصدر ان المجلس صوت على اختيار علي المالكي رئيسا لمجلس المحافظة بعدد اعضاء ٢٢ عضوا وكما تم أيضا التصويت لاختيار نائب رئيس المجلس يحل محل رئيس مجلس المحافظة الجديد ليتم التصويت ب٢٢ عضوا لاختيار جنان الوزني نائب لرئيس مجلس المحافظة.

وكانت محكمة القضاء الاداري قد صادقت يوم الخميس على اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي من منصبه.